Соответствующее заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью, обнародованном в среду, 20 августа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

О каких вопросах заявил Вэнс?

По мнению американского чиновника, в каком-то смысле эти вопросы "очень простые", и одновременно "крайне тяжелые". Джей Ди Вэнс говорит, что Украина стремится получить гарантии безопасности. Россия же хочет получить больше территорий.

Украина хочет быть уверена, что на нее больше не нападут, что ее территориальная целостность будет гарантирована надолго в будущем. Россия же хочет получить определенные территории – большинство из них она уже оккупировала, но некоторые пока нет,

– заявил он.

По его словам, именно в этом и заключается суть переговоров. Вице-президент США заверил, что Вашингтон получил детали по запросам сторон, однако по его мнению, это все можно будет решить непосредственно во время встречи.

"Мы работаем над ними, но пока не все выяснили. И я не думаю, что нужно заставлять стороны ждать, пока не будут решены абсолютно все мелочи, прежде чем встречаться. Иногда именно сама встреча и помогает разобраться в этих деталях", – добавил он.

Переговоры Зеленского и Путина: что известно сейчас