Відповідну заяву зробив віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю, оприлюдненому у середу, 20 серпня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

Про які питання заявив Венс?

На думку американського високопосадовця, в якомусь сенсі ці питання "дуже прості", і водночас "вкрай важкі". Джей Ді Венс каже, що Україна прагне отримати гарантії безпеки. Росія ж хоче отримати більше територій.

Україна хоче бути впевнена, що її більше не нападуть, що її територіальну цілісність буде гарантовано надовго у майбутньому. Росія ж хоче отримати певні території – більшість із них вона вже окупувала, але деякі поки що немає,

– заявив він.

За його словами, саме в цьому і полягає суть перемовин. Віцепрезидент США запевнив, що Вашингтон отримав деталі по запитам сторін, проте на його думку, це все можна буде вирішити безпосередньо під час зустрічі.

"Ми працюємо над ними, але поки що не все з'ясували. І я не думаю, що потрібно змушувати сторони чекати, доки не будуть вирішені абсолютно всі дрібниці, перш ніж зустрічатися. Іноді саме сама зустріч і допомагає розібратися у цих деталях", – додав він.

