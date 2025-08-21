Відповідну заяву зробив віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю, оприлюдненому у середу, 20 серпня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.
Про які питання заявив Венс?
На думку американського високопосадовця, в якомусь сенсі ці питання "дуже прості", і водночас "вкрай важкі". Джей Ді Венс каже, що Україна прагне отримати гарантії безпеки. Росія ж хоче отримати більше територій.
Україна хоче бути впевнена, що її більше не нападуть, що її територіальну цілісність буде гарантовано надовго у майбутньому. Росія ж хоче отримати певні території – більшість із них вона вже окупувала, але деякі поки що немає,
– заявив він.
За його словами, саме в цьому і полягає суть перемовин. Віцепрезидент США запевнив, що Вашингтон отримав деталі по запитам сторін, проте на його думку, це все можна буде вирішити безпосередньо під час зустрічі.
"Ми працюємо над ними, але поки що не все з'ясували. І я не думаю, що потрібно змушувати сторони чекати, доки не будуть вирішені абсолютно всі дрібниці, перш ніж зустрічатися. Іноді саме сама зустріч і допомагає розібратися у цих деталях", – додав він.
Переговори Зеленського і Путіна: що відомо зараз
Нещодавно американський президент Дональд Трамп висловився про можливу зустріч президентів України та Росії. За його словами, Володимир Зеленський і Володимир Путін мають спершу провести двосторонню зустріч.
Вже наступного дня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров наголосив, що росіяни готові продовжувати переговори, проте "зустрічі на вищому рівні, необхідно ретельно їх підготувати на всіх попередніх щаблях".
Своєю чергою Володимир Зеленський заявив у коментарі журналістам, що Україна розглядає можливість двосторонньої або тристоронньої зустрічі з Росією, координуючи зусилля з американською стороною.