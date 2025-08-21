Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на зустріч Володимира Зеленського із журналістами.

Дивіться також Путін нібито дав Трампу згоду на зустріч із Зеленським: чи підтвердили це в Кремлі

Яка зустріч з Росією може відбутися?

Американська сторона сформувала координаційну групу для підготовки зустрічі з росіянами. Вона складається з Рубіо, Віткоффа і Венса.

З нашого боку у Вашингтоні був швидкий діалог між Умєровим, Єрмаком, Віткоффом і Рубіо. Ми не хочемо ніякої тіні, ми хочемо координуватися з американцями,

– повідомив Зеленський.

Він підкреслив, що зустріч лідерів США та Європи у Вашингтоні була організована саме для України.

"Ми хочемо отримати розуміння архітектури гарантій безпеки протягом 7 – 10 днів. І з розумінням отримати зустріч у тристоронньому форматі", – зазначив президент.

Союзники працюватимуть над гарантіями безпеки, які подібні до 5 статті НАТО.

Після формування певної конфігурації таких гарантій лідери України та Росії, на думку Трампа повинні зустрітися через тиждень-два. Він також допустив, що приєднається, якщо сторонам буде важко узгодити саме двосторонню зустріч.

Україна та Європа сподіваються на сильну реакцію США, якщо Росія відмовиться від двосторонніх переговорів. Тепер крок повинна зробити Москва.

Що відомо про підготовку переговорів між Україною та Росією?