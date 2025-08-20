Цю інформацію прокоментував міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на пресконференції в Москві. Його цитують пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал.

Чи погодився Путін на зустріч із Зеленським?

За словами Лаврова, у Кремлі нібито готові до продовження переговорів з Україною в будь-якому форматі.

Але, коли мова йде про зустрічі на вищому рівні, необхідно найретельніше їх підготувати на всіх попередніх етапах, щоб саміти не обернулися погіршенням ситуації, а дійсно ставили крапку в тих переговорах…

– зауважив міністр.

Щодо розмови Путіна з Трампом – саме російський диктатор на ній буцімто запропонував "підвищити рівень глав делегацій" на перемовинах з Україною. Водночас Лавров не уточнив, чи йдеться про рівень лідерів держав.

Ба більше, поряд з військовими та гуманітарними питаннями Кремль бажає присвятити окремий блок розгляду політичних аспектів врегулювання. Очільник МЗС переконує, що саме цю ідею Трамп сприйняв позитивно.

Що про зустріч кажуть у США?