Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.
Дивіться також Венс заявив, що до зустрічі Зеленського та Путіна "залишаються 2 великих питання"
Що заявив Джей Ді Венс?
Джей Ді Венс дав інтерв'ю виданню NBC News. У ньому йшлося зокрема про ввіну України і Росії та про очікування від мирних переговорів і закінчення війни.
За словами Венса, Україна зможе визначати свсої території.
Зрештою, українці самі вирішуватимуть, де провести територіальні межі в їхній країні,
– сказав Венс.
Що відомо про можливу зустріч Зеленського та Путіна?
У МЗС України заявили, що Зеленський допускає можливість обговорювати з очільником Кремля питання територій.
Після переговорів з Дональдом Трампом у Білому домі 18 серпня Володимир Зеленський заявив, що готовий провести зустріч із Володимиром Путіним. Український лідер наголосив, що такий діалог має відбутися без жодних попередніх умов.
Наступного дня в Білому домі заявили, що підготовкою зустрічі Зеленського і Путіна займаються США і вона у процесі. Опікуються цим держсекретар США Марко Рубіо, віцепрезидент США Джей Ді Венс і спецпредставник американського президента Стів Віткофф.