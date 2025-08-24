Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.

Що заявив Джей Ді Венс?

Джей Ді Венс дав інтерв'ю виданню NBC News. У ньому йшлося зокрема про ввіну України і Росії та про очікування від мирних переговорів і закінчення війни.

За словами Венса, Україна зможе визначати свсої території.

Зрештою, українці самі вирішуватимуть, де провести територіальні межі в їхній країні,
– сказав Венс.

Що відомо про можливу зустріч Зеленського та Путіна?

  • У МЗС України заявили, що Зеленський допускає можливість обговорювати з очільником Кремля питання територій.

  • Після переговорів з Дональдом Трампом у Білому домі 18 серпня Володимир Зеленський заявив, що готовий провести зустріч із Володимиром Путіним. Український лідер наголосив, що такий діалог має відбутися без жодних попередніх умов.

  • Наступного дня в Білому домі заявили, що підготовкою зустрічі Зеленського і Путіна займаються США і вона у процесі. Опікуються цим держсекретар США Марко Рубіо, віцепрезидент США Джей Ді Венс і спецпредставник американського президента Стів Віткофф.