Про гарантії не йдеться, поки війна триває. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.
Що Венс заявив про гарантії безпеки?
Президент Трамп висловився дуже чітко – в Україні не буде американських військ. Але ми продовжимо відігравати активну роль, намагаючись забезпечити українцям надійні гарантії безпеки, необхідні для припинення війни з їхнього боку, а росіянам, відповідно, відчуття, що вони можуть закінчити війну,
– заявив Венс.
Щодо залучення Росії у питання гарантій безпеки він відповів, що "є певні розбіжності в поглядах".
"Звісно, росіяни братимуть участь у переговорах про закінчення війни. Тож вони матимуть певну зацікавленість у цьому. Як можна надати будь-які розумні гарантії безпеки, не обговоривши з росіянами, що потрібно для завершення війни?", – додав віцепрезидент США.
Які ще заяви зробив Венс щодо України?
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Росія розуміє, що не зможе встановити маріонетковий режим в Україні, і вона залишиться незалежною.
Він також висловив сподівання, що війна в Україні завершиться не пізніше ніж за пів року, підкресливши важливість територіальних питань та гарантій безпеки.
Він підкреслив, що Україна зможе сама визначати свої територіальні межі.