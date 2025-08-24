Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

Когда по мнению Вэнса закончится война в Украине?

Вице-президент США Вэнс выразил надежду, что война в Украине завершится не позднее чем через полгода.

Что меня сейчас на самом деле радует, так это то, что у нас есть президент, который занимается энергичной дипломатией, чтобы попытаться остановить убийства. И каким бы ни был результат – закончится ли война через три месяца, или через шесть – нам следует гордиться тем, что у нас есть президент, который пытается остановить убийства,

– заявил он.

По его словам, США видят два ключевых вопроса для мирного урегулирования конфликта – территории и гарантии безопасности. Вэнс уточнил, что американские войска не будут размещены в Украине, однако США остаются активными в обеспечении ее безопасности.

Относительно территорий он отметил, что украинцы сами будут определять границы своего государства. В то же время Вэнс заверил, что Россия не вводит президента США Трампа в заблуждение относительно стремления к урегулированию конфликта, отвечая на соответствующий вопрос журналистки.

