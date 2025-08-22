Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на South China Morning Post.

Может ли Китай стать гарантом безопасности?

На фоне обсуждений возможной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского, вопрос гарантий безопасности для Украины оказался в центре дискуссий.

Во время пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва согласилась разработать систему гарантий безопасности с участием всех постоянных членов Совета Безопасности ООН, включая Китай, а также нескольких других государств.

Однако, по мнению экспертов, Пекин не будет играть значительной роли в будущих обсуждениях гарантий безопасности для Украины.

Любое новое соглашение о гарантиях безопасности должно предусматривать, как сделать положения по-настоящему работоспособными, чтобы избежать неэффективности, наблюдавшейся в Будапештском меморандуме 1994 года,

– отметили в аналитическом центре Horizon Insights Centre.

После распада СССР Украина, Беларусь и Казахстан в декабре 1994 года подписали в Будапеште ряд соглашений с Россией, США и Британией, согласившись отказаться от ядерного оружия в обмен на обязательства по гарантиям безопасности. Они включали уважение суверенитета и территориальной целостности Украины и воздержание от угрозы или применения силы.

Однако аннексия Крыма Россией в 2014 году и полномасштабное вторжение поставили под сомнение действенность этих гарантий. Китай не был подписан меморандумом, но поддержал его правительственным заявлением того же года.

В нем отмечалось, что "Китай безоговорочно не будет применять и угрожать применением ядерного оружия против безъядерных государств или в безъядерных зонах, что касается и Украины". В то же время заявление не предусматривало никаких действий Китая в случае угрозы со стороны других стран.

Что известно о гарантиях безопасности для Украины?