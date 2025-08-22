Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на South China Morning Post.

Чи може Китай стати гарантом безпеки?

На тлі обговорень можливої зустрічі Володимира Путіна та Володимира Зеленського, питання гарантій безпеки для України опинилося в центрі дискусій.

Під час пресконференції міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва погодилася розробити систему гарантій безпеки за участю всіх постійних членів Ради Безпеки ООН, включно з Китаєм, а також кількох інших держав.

Однак, на думку експертів, Пекін не відіграватиме значної ролі у майбутніх обговореннях гарантій безпеки для України.

Будь-яка нова угода про гарантії безпеки повинна передбачати, як зробити положення по-справжньому працездатними, щоб уникнути неефективності, що спостерігалася у Будапештському меморандумі 1994 року,

– зазначили в аналітичному центрі Horizon Insights Centre.

Після розпаду СРСР Україна, Білорусь і Казахстан у грудні 1994 року підписали в Будапешті низку угод із Росією, США та Британією, погодившись відмовитися від ядерної зброї в обмін на зобов’язання щодо гарантій безпеки. Вони включали повагу до суверенітету та територіальної цілісності України та утримання від загрози чи застосування сили.

Однак анексія Криму Росією у 2014 році та повномасштабне вторгнення поставили під сумнів дієвість цих гарантій. Китай не був підписантом меморандуму, але підтримав його урядовою заявою того ж року.

У ній зазначалося, що "Китай беззастережно не застосовуватиме і не загрожуватиме застосуванням ядерної зброї проти без'ядерних держав чи в без'ядерних зонах, що стосується й України". Водночас заява не передбачала жодних дій Китаю у випадку загрози з боку інших країн.

Що відомо про гарантії безпеки для України?