Європейські партнери та США водночас розробляють безпекові гарантії, які можуть включати розміщення військ країн НАТО на українській території. Політолог Микола Давидюк припустив у розмові з 24 Каналом, чи можливо, щоб Китай став гарантом безпеки України.

Чи можуть включати російські "гарантії безпеки" розміщення китайських військ в Україні?

Давидюк зазначив, що росіяни, наголошуючи на тому, що Пекін може виступити "гарантом безпеки", прямо не вказують на можливість розміщення китайських військ на території України.

Це може бути інша історія. Вони, імовірно, розраховують на письмові гарантії, але без застосування військ,

– пояснив політолог.

Росіяни, як зазначив він, бояться, щоб в Україну заходили війська, розміщалися військові бази. Тому йдеться про гарантії безпеки, але не факт, що вони включатимуть розташування контингенту.

Проте навіщо Україні погоджуватися на те, щоб китайські війська зайшли на нашу територію. Давайте ще Іран чи Північну Корею включимо. Хоча війська Північної Кореї вже були на території Росії, але не всі з північнокорейців повернулися до своїх матерів,

– наголосив він.

Тому ці заяви пов'язані з бажанням Росії максимально абстрактно розмити умови цих гарантій. Загалом, за словами політолога, якщо говорити про російський тип мислення, то він і є абстрактний – "або всьом і ні о чьом". Це все, що треба знати про російську державу і про її політику.

Будапештський меморандум Міжнародний договір, який у грудні 1994 року підписали Україна, США, Велика Британія та Росія. Відповідно до угоди, Україна відмовлялась від ядерної зброї, а країни-підписанти за це гарантували нашій країні безпеку та територіальну цілісність. Пізніше угоду підписали Франція та Китай.

"Вони хочуть продати нам "Будапешт-2". Однак якраз наше завдання здійснити роботу над помилками і не потрапляти в пастки, у які ми свого часу зайшли", – підкреслив Микола Давидюк.

Він додав, що Україна не має нікому вірити. Це має бути першим правилом дипломатії, а далі починати діалог.

Гарантії безпеки для України: що відомо