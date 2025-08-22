Европейские партнеры и США одновременно разрабатывают гарантии безопасности, которые могут включать размещение войск стран НАТО на украинской территории. Политолог Николай Давидюк предположил в разговоре с 24 Каналом, возможно ли, чтобы Китай стал гарантом безопасности Украины.

Могут ли включать российские "гарантии безопасности" размещение китайских войск в Украине?

Давидюк отметил, что россияне, подчеркивая то, что Пекин может выступить "гарантом безопасности", прямо не указывают на возможность размещения китайских войск на территории Украины.

Это может быть другая история. Они, вероятно, рассчитывают на письменные гарантии, но без применения войск,

– пояснил политолог.

Россияне, как отметил он, боятся, чтобы в Украину заходили войска, размещались военные базы. Поэтому речь идет о гарантиях безопасности, но не факт, что они будут включать расположение контингента.

Однако зачем Украине соглашаться на то, чтобы китайские войска зашли на нашу территорию. Давайте еще Иран или Северную Корею включим. Хотя войска Северной Кореи уже были на территории России, но не все из северокорейцев вернулись к своим матерям,

– подчеркнул он.

Поэтому эти заявления связаны с желанием России максимально абстрактно размыть условия этих гарантий. В общем, по словам политолога, если говорить о российском типе мышления, то он и есть абстрактный – "или всем и ни о чем". Это все, что надо знать о российском государстве и о его политике.

Будапештский меморандум Международный договор, который в декабре 1994 года подписали Украина, США, Великобритания и Россия. Согласно договору, Украина отказывалась от ядерного оружия, а страны-подписанты за это гарантировали нашей стране безопасность и территориальную целостность. Позже соглашение подписали Франция и Китай.

"Они хотят продать нам "Будапешт-2". Однако как раз наша задача осуществить работу над ошибками и не попадать в ловушки, в которые мы в свое время зашли", – подчеркнул Николай Давидюк.

Он добавил, что Украина не должна никому верить. Это должно быть первым правилом дипломатии, а дальше начинать диалог.

Гарантии безопасности для Украины: что известно