Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу висловив полковник армії США у відставці, американський розвідник Джонатан Світ, нагадавши, що нещодавно Росія озвучила можливість залучити війська Китаю, як нейтральної сторони. Він наголосив, що ця країна такою не є, як і КНДР, Іран.

Чому Китай, як гарант захисту, небезпечний?

Якщо будуть впроваджені гарантії безпеки, то, як пояснив Світ, варто узгоджувати лінію розмежування, яка стане кордоном. Американський розвідник вважає, що сили НАТО, та й не лише вони, могли б забезпечити стримування нової збройної агресії.

Росія не хоче стримування. Сьогодні вона створює умови для подальших операцій. Ми бачили це в Чечні. Це пауза, поки росіяни не зможуть переозброїтися і зробити це знову,

– впевнений Світ.

Полковник армії США у відставці підкреслив, що якщо на території України будуть іноземні війська в якості сил стримування, то Кремль розуміє, що в майбутньому російській армії в разі нового нападу доведеться пробиватися через них. Росіяни, зі слів Світа, усвідомлюють, що не зможуть цього зробити.

"Навіть ППО, повітряне патрулювання. Зрештою це буде просто демонстрація, оскільки США та НАТО навряд чи дадуть пілотам дозвіл на пряме зіткнення з Росією, якщо тільки це не буде обов'язковою угодою про безпеку, за якої ці країни поставлять свої сили під загрозу. Інакше слова і домовленості залишаться порожніми", – озвучив Світ.

Кремль заявляє, що до гарантій безпеки повинні бути залучені Китай і сама Росія. Американський розвідник, коментуючи таку заяву, нагадав, що з 2014 року Москва порушила 24 угоди про припинення вогню, тож довіряти їй не слід. А Пекіну не варто довіряти через його допомогу, яку він надає Росії, аби та надалі могла воювати.

Китай має відносини з Північною Кореєю. Вона не втручається, якщо на це не дає дозвіл Пекін. Тож китайська сторона була співучасником всього цього. До речі, ми бачили китайські війська на землі, їх втрати на фронті, це означає, що Китай не є нейтральною стороною,

– зазначив Світ.

Американський розвідник пояснив, що нині Китай хоче втрутитися в переговорний процес і надання гарантій безпеки, бо прагне налагодити відносини з Європою. Він також розповів, що Китай контролює рідкісноземельні метали по всій Африці та хотів би мати доступ і до тих, які є в Донецькій області.

Тож, як підсумував Світ, участь Китаю у миротворчій місії підходить тільки російській стороні. Якщо США дійсно вірять в те, що зможуть утворити бар'єр між цими країнами, то, з його слів, варто зрозуміти, що це неможливо.

