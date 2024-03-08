Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що шпигунську роботу Росії вже чітко видно. Звісно, важко сказати, хто конкретно є шпигуном, але її діяльність дійсно можна зафіксувати.
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До прикладу, буквально нещодавно стався скандал зі злитими розмовами німецьких офіцерів, які обговорювали знищення Кримського моста.
Роками вербували людей
Росія купила деяких людей в парламентах європейських країн або ж навіть цілі партії, щоб фінансувати їх та просувати власні наративи. Дещо раніше була нахабна синхронна заява ультраправих з Угорщини та Румунії щодо претензій на територію України.
На думку Шейтельмана, російська розвідка могла завербувати і мільярдера Ілона Маска. На початку війни він чітко і прямо говорив про підтримку України. А зараз постійно вкидає різні проросійські заяви.
Навіть медійна складова. Ми чи не щодня обговорюємо якісь статті із західних ЗМІ, які, очевидно, написані в Росії. Це не відбувається так, що хтось приходить до умовного New York Times, дає гроші і статтю. Ні, це роками вербували людей, яких поступово фінансували, щоб вони добиралися до ЗМІ,
– сказав Шейтельман.
Була вже історія з німецьким журналістом Губертом Зайпелем, який роками хвалив Путіна та навіть написав про нього книгу. Виявляється, що за все це він отримав сотні тисяч євро від олігарха Олексія Мордашова, який пов'язаний з Путіним.
Це ж не Мордашов його вербував. Найімовірніше, якісь шпигуни завербували журналіста. А Мордашов просто передав гроші. Велика медійна діяльність, лобізм; купівля політиків – оцим всім займаються російські шпигуни,
– підкреслив Шейтельман.
Російські шпигуни: коротко
- За даними видання FT, зараз російська шпигунська мережа у світі така ж активна або навіть активніша, ніж у часи холодної війни. Чергова таємна операція випливає ледь чи не щотижня.
- Пріоритети Росії – викрадення західних секретів; поглиблення розбіжностей у НАТО та підрив підтримки України тощо.
- У 2023 році у Польщі викрили російську шпигунську мережу. Серед агентів були й громадяни Білорусі.