Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що шпигунську роботу Росії вже чітко видно. Звісно, важко сказати, хто конкретно є шпигуном, але її діяльність дійсно можна зафіксувати.

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До прикладу, буквально нещодавно стався скандал зі злитими розмовами німецьких офіцерів, які обговорювали знищення Кримського моста.

Роками вербували людей

Росія купила деяких людей в парламентах європейських країн або ж навіть цілі партії, щоб фінансувати їх та просувати власні наративи. Дещо раніше була нахабна синхронна заява ультраправих з Угорщини та Румунії щодо претензій на територію України.

На думку Шейтельмана, російська розвідка могла завербувати і мільярдера Ілона Маска. На початку війни він чітко і прямо говорив про підтримку України. А зараз постійно вкидає різні проросійські заяви.

Навіть медійна складова. Ми чи не щодня обговорюємо якісь статті із західних ЗМІ, які, очевидно, написані в Росії. Це не відбувається так, що хтось приходить до умовного New York Times, дає гроші і статтю. Ні, це роками вербували людей, яких поступово фінансували, щоб вони добиралися до ЗМІ,

– сказав Шейтельман.

Була вже історія з німецьким журналістом Губертом Зайпелем, який роками хвалив Путіна та навіть написав про нього книгу. Виявляється, що за все це він отримав сотні тисяч євро від олігарха Олексія Мордашова, який пов'язаний з Путіним.

Це ж не Мордашов його вербував. Найімовірніше, якісь шпигуни завербували журналіста. А Мордашов просто передав гроші. Велика медійна діяльність, лобізм; купівля політиків – оцим всім займаються російські шпигуни,

– підкреслив Шейтельман.

Російські шпигуни: коротко