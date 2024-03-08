Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, заметив, что шпионскую работу России уже четко видно. Конечно, трудно сказать, кто конкретно является шпионом, но ее деятельность действительно можно зафиксировать.

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К примеру, буквально недавно произошел скандал со слитыми разговорами немецких офицеров, которые обсуждали уничтожение Крымского моста.

Годами вербовали людей

Россия купила некоторых людей в парламентах европейских стран или даже целые партии, чтобы финансировать их и продвигать собственные нарративы. Несколько ранее было наглое синхронное заявление ультраправых из Венгрии и Румынии о претензиях на территорию Украины.

По мнению Шейтельмана, российская разведка могла завербовать и миллиардера Илона Маска. В начале войны он четко и прямо говорил о поддержке Украины. А сейчас постоянно вбрасывает различные пророссийские заявления.

Даже медийная составляющая. Мы чуть ли не ежедневно обсуждаем какие-то статьи из западных СМИ, которые, очевидно, написаны в России. Это не происходит так, что кто-то приходит к условному New York Times, дает деньги и статью. Нет, это годами вербовали людей, которых постепенно финансировали, чтобы они добирались до СМИ,

– сказал Шейтельман.

Была уже история с немецким журналистом Губертом Зайпелем, который годами хвалил Путина и даже написал о нем книгу. Оказывается, что за все это он получил сотни тысяч евро от олигарха Алексея Мордашова, который связан с Путиным.

Это же не Мордашов его вербовал. Вероятнее всего, какие-то шпионы завербовали журналиста. А Мордашов просто передал деньги. Большая медийная деятельность, лоббизм; покупка политиков – этим всем занимаются российские шпионы,

– подчеркнул Шейтельман.

Российские шпионы: кратко