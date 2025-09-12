Про це 24 Каналу розповів професор Південного університету Чарлстона Дерін Гердес. За його словами, Польща та країни Балтії посилено готуються до справді чогось небезпечного від Росії. Усі розуміють, що Путін, ймовірно, продовжить запускати безпілотники по території НАТО.

Якою має бути реакція від європейських країн?

Як наголосив Гердес, немає жодних ознак, що Росія взагалі спробує зупинитися з агресивними діями проти країн НАТО. Тут важливо, аби Європа пішла на правильну відповідь. І вона вже це робить.

Європа вже почала переозброюватися. Там йдуть на збільшення боргових зобов'язань задля купівлі зброї. І це – правильний крок. Ніхто не знає, яким може бути потенційний конфлікт з Росією. Але краще бути готовим до нього.

Чи це буде обмежений конфлікт? Або ж він переросте у щось більше? Усе залежить від того, як ми діятимемо. Якщо продовжимо шлях часткового умиротворення, то ймовірність конфлікту зросте. Якщо ж почнемо посилювати тиск, як слід, то шанси на ескалацію знизяться,

– сказав Гердес.

Агресивні дії Росії проти європейських країн: коротко