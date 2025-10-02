Изменения на фронте за последние сутки проанализировал Институт изучения войны (ISW), передает 24 Канал.

Смотрите также Очень хорошая новость, – политолог сказал, как экспорт оружия усилит позиции Украины

Какие изменения произошли на фронте?

На севере Украины 1 октября российские войска пытались наступать в Сумской и Харьковской областях, но успеха не получили. Подобная ситуация сохраняется и на Купянском направлении.

На Луганской области продолжаются бои у Боровой и Лимана, однако и здесь продвижение российских сил не подтверждено. На Донецкой области оккупанты пытаются расширить контроль, в частности на Северском направлении и в районе Константиновки-Дружковки, но ситуация остается стабильной.

Ситуация в вышеуказанных областях / Карты ISW

Геолокационные записи свидетельствуют, что россияне недавно продвинулись вблизи Доброполья и Великомихайловки.

Также подтверждено продвижение в центре Вербового и в районе Полтавки на востоке Запорожской области. Зато на западе Запорожья враг атаковал без изменений линии фронта.

На Покровском направлении, по данным украинских военных, ситуация осложняется сильным ветром, который ограничивает применение беспилотников как со стороны Украины, так и со стороны России.

На Новопавловском направлении враг наступал сразу на нескольких участках, но без существенного прогресса. Также сообщается об атаках врага на Херсонском направлении.

Анализ изменений на фронте за 1 октября / Карты ISW

Последние новости с фронта