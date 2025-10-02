Еще 980 оккупантов и почти 320 единиц техники и вооружения: потери России по состоянию на 2 октября

В общем российские войска уменьшилась уже на 1 112 460 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Момент ликвидации экс-гауляйтера Новой Каховки Леонтьева попал на видео

Какие потери России?

С начала полномасштабного вторжения потери России ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 112 460 (+980);

танков – 11 224 (+1);

боевых бронированных машин – 23 296 (+2);

артиллерийских систем – 33 336 (+12);

РСЗВ – 1 507 (+2);

средств ПВО – 1 224 (+0);

самолетов – 427 (+0);

вертолетов – 346 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 65 823 (+271);

крылатых ракет – 3 790 (+0);

кораблей и катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 63 303 (+29);

специальной техники – 3 979 (+0).

Потери России по состоянию на 2 октября / Инфографика Генштаба

Потери России: последние новости