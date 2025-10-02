Еще 980 оккупантов и почти 320 единиц техники и вооружения: потери России по состоянию на 2 октября

В общем российские войска уменьшилась уже на 1 112 460 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери России?
С начала полномасштабного вторжения потери России ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 112 460 (+980);
- танков – 11 224 (+1);
- боевых бронированных машин – 23 296 (+2);
- артиллерийских систем – 33 336 (+12);
- РСЗВ – 1 507 (+2);
- средств ПВО – 1 224 (+0);
- самолетов – 427 (+0);
- вертолетов – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 65 823 (+271);
- крылатых ракет – 3 790 (+0);
- кораблей и катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 63 303 (+29);
- специальной техники – 3 979 (+0).
Потери России по состоянию на 2 октября / Инфографика Генштаба
Потери России: последние новости
ВСУ разнесли позиции россиян на Северо-Слобожанском направлении. Во время операции украинские защитники захватили телефоны оккупантов, в которых нашли жалобы на нехватку снабжения и отсутствие организации.
МиГ-29 ВСУ уничтожил командный пункт российских десантников в Часовом Яру. Самолет успешно сбросил на цель 2 боеприпаса.
ССО атаковали радиолокационную станцию ЗРК С-400 "Триумф" в Крыму. Она была ключевым элементом С-400, поэтому ее уничтожение снизило боеспособность вражеской системы ПВО на полуострове.