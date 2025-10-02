Ще 980 окупантів і майже 320 одиниць техніки й озброєння: втрати Росії станом на 2 жовтня

Загалом російські війська зменшилася уже на 1 112 460 бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії?
З початку повномасштабного вторгнення втрати Росії орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 112 460 (+980);
- танків – 11 224 (+1);
- бойових броньованих машин – 23 296 (+2);
- артилерійських систем – 33 336 (+12);
- РСЗВ – 1 507 (+2);
- засобів ППО – 1 224 (+0);
- літаків – 427 (+0);
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 65 823 (+271);
- крилатих ракет – 3 790 (+0);
- кораблів та катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 63 303 (+29);
- спеціальної техніки – 3 979 (+0).
Втрати Росії: останні новини
ЗСУ рознесли позиції росіян на Північно-Слобожанському напрямку. Під час операції українські захисники захопили телефони окупантів, у яких знайшли скарги на брак постачання та відсутність організації.
МіГ-29 ЗСУ знищив командний пункт російських десантників у Часовому Ярі. Літак успішно скинув на ціль 2 боєприпаси.
ССО атакували радіолокаційну станцію ЗРК С-400 "Тріумф" у Криму. Вона була ключовим елементом С-400, тому її знищення знизило боєздатність ворожої системи ППО на півострові.