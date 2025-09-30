Удар відбувся у Часовому Ярі на Донеччині. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Соняшник".
Що відомо про удар МіГ-29 по командному пункту ворога?
Український МіГ-29 завдав високоточного удару по командному пункту російських десантників у Часовому Ярі, Донецька область. Літак скинув на ціль 2 боєприпаси.
Військові пілоти ЗСУ підтвердили, що командний пункт батальйону ворога знищений.
МіГ-29 ЗСУ завдає удару по командному пункту росіян: дивіться відео
Втрати ворога: останні новини
Сили спеціальних операцій ЗСУ вразили радіолокаційну станцію ЗРК С-400 "Тріумф" у Криму за допомогою дронів. Радіолокаційна станція є "очима" комплексу С-400 "Тріумф". Без елементу спостереження та наведення уся система втрачає свою боєздатність.
Сили оборони знищили два російські ТОС-1А "Солнцепьоки" поблизу Куп'янська. Ці системи використовуються для обстрілу позицій Сил оборони й українських населених пунктів.