Удар состоялся в Часовом Яру в Донецкой области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Подсолнух".

Что известно об ударе МиГ-29 по командному пункту врага?

Украинский МиГ-29 нанес высокоточный удар по командному пункту российских десантников в Часовом Яру, Донецкая область. Самолет сбросил на цель 2 боеприпаса.

Военные пилоты ВСУ подтвердили, что командный пункт батальона врага уничтожен.

МиГ-29 ВСУ наносит удар по командному пункту россиян: смотрите видео

