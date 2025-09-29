Произошло это вблизи Купянска. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрия Федоренко.

Как уничтожали "Солнцепёки"?

ТОС-1А "Солнцепёк" – это дорогостоящие российские РСЗО.

Этой огнеметной системой оккупанты обстреливают как позиции Сил обороны, так и украинские населенные пункты с целью их разрушения и прорыва,

– рассказал Федоренко.

Уничтожение "Солнцепеков": смотрите видео

Справочно. "Солнцепёк" – это тяжелая огнеметная система. Ею выводят из строя легкобронированную технику, разрушают здания и сооружения, уничтожают живую силу противника на открытой местности и в фортификационных сооружениях. "Солнцепеки" имеют зажигательные или термобарические боеприпасы. Уничтожение цели происходит полем высокой температуры и избыточным давлением.

Какова ситуация в Купянске?