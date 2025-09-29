Произошло это вблизи Купянска. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на командира 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрия Федоренко.
Как уничтожали "Солнцепёки"?
ТОС-1А "Солнцепёк" – это дорогостоящие российские РСЗО.
Этой огнеметной системой оккупанты обстреливают как позиции Сил обороны, так и украинские населенные пункты с целью их разрушения и прорыва,
– рассказал Федоренко.
Уничтожение "Солнцепеков": смотрите видео
Справочно. "Солнцепёк" – это тяжелая огнеметная система. Ею выводят из строя легкобронированную технику, разрушают здания и сооружения, уничтожают живую силу противника на открытой местности и в фортификационных сооружениях. "Солнцепеки" имеют зажигательные или термобарические боеприпасы. Уничтожение цели происходит полем высокой температуры и избыточным давлением.
Какова ситуация в Купянске?
За сутки 28 сентября на Купянском направлении произошло 3 боестолкновения. ВСУ остановили штурмовые действия врага у самого Купянска и Загрызово.
Сейчас Купянск находится под контролем ВСУ. Там проводят активные контрдиверсионные мероприятия. Въезд в город для гражданских ограничен.
В эфире 24 Канала военный обозреватель из Израиля Давид Шарп заметил, что ситуация в Купянске может измениться в двух случаях: если Россия допустит грубые просчеты или если Украина перебросит туда значительные резервы.