Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий спикера Генерального штаба Вооруженных Сил Украины майора Андрея Ковалева для Укринформа.
Смотрите также ДРГ в Купянске и новые приоритеты России в Донецкой области: как изменилась линия фронта за неделю
Кто контролирует Купянск?
Андрей Ковалев сообщил, что Купянск находится под контролем Вооруженных Сил Украины.
По его словам, на севере города продолжаются поисково-ударные действия Вооруженных Сил против российских оккупантов. В самом городе сейчас проводятся активные контрдиверсионные мероприятия.
В свою очередь, въезд для гражданских в город ограничен для эффективного проведения вышеуказанных мероприятий Вооруженных Сил Украины.
Бои за Харьковскую область: что известно?
К слову, в эфире 24 Канала военный обозреватель из Израиля Давид Шарп заметил, что Купянск является одним из символов успешного наступления Украины осенью 2022 года. Он имеет большое значение как железнодорожный узел, так же как и Купянск-Узловой, который расположен на противоположном берегу Оскола.
По его словам, изменения к лучшему возможны в случае значительных просчетов российского командования или переброски значительных резервов украинскими силами.
Кроме этого, политолог и офицер ВСУ Андрей Ткачук разъяснил 24 Каналу, что российские войска сосредоточили около трети своего контингента на Донбассе и подтянули резервы на несколько направлений, в частности на Покровск и Купянск.
Задача оккупантов – максимум до ноября зайти в большинство населенных пунктов, чтобы защитники Украины их не вылавливали дронами.