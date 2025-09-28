Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий спикера Генерального штаба Вооруженных Сил Украины майора Андрея Ковалева для Укринформа.

Кто контролирует Купянск?

Андрей Ковалев сообщил, что Купянск находится под контролем Вооруженных Сил Украины.

По его словам, на севере города продолжаются поисково-ударные действия Вооруженных Сил против российских оккупантов. В самом городе сейчас проводятся активные контрдиверсионные мероприятия.

В свою очередь, въезд для гражданских в город ограничен для эффективного проведения вышеуказанных мероприятий Вооруженных Сил Украины.

Бои за Харьковскую область: что известно?