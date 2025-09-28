Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар речника Генерального штабу Збройних Сил України майора Андрія Ковальова для Укрінформу.

Дивіться також ДРГ в Куп'янську та нові пріоритети Росії на Донеччині: як змінилася лінія фронту за тиждень

Хто контролює Куп'янськ?

Андрій Ковальов повідомив, що Куп'янськ перебуває під контролем Збройних Сил України.

За його словами, на півночі міста тривають пошуково-ударні дії Збройних Сил проти російських окупантів. У самому місті зараз проводяться активні контрдиверсійні заходи.

Своєю чергою, в'їзд для цивільних у місто обмежене для ефективного проведення вищевказаних заходів Збройних Сил України.

Бої за Харківщину: що відомо?