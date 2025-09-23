Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, отметив, почему Купянск имеет большое значение для России. Он объяснил, какой сценарий развития событий является опасным для Украины.

К теме ДРГ в Купянске и новые приоритеты России в Донецкой области: как изменилась линия фронта за неделю

При каких условиях удастся украинским силам защитить Купянск?

Шарп отметил, что Купянск является одним из символов успешного наступления Украины осенью 2022 года. Также он имеет большое значение как железнодорожный узел, так же как и Купянск-Узловой, который расположен на противоположном берегу Оскола.

Обратите внимание! По словам представителя ОСУВ "Днепр" Виктора Трегубова, враг с севера продвигается в Купянск, который на сегодня – это "фактически Покровск, только в несколько меньшем масштабе". В обоих городах "очень похожая ситуация".

Вопрос в том, возможно ли обеспечить железнодорожное сообщение достаточно быстро, чтобы оно существенно помогло российской армии.

Это война за территорию. В Купянске может произойти то же, что происходило в Авдеевке или Угледаре, когда в случае захвата противником города, рубежи обороны возле него могут быть не готовы его встретить. Тогда он будет продвигаться глубже. Такой сценарий на самом деле является очень опасным,

– объяснил Давид Шарп.

В то же время для россиян очень важно закрепиться на правом берегу Оскола.

Что происходит в районе Купянска: смотрите на карте

"Ситуация возле Купянска очень сложная и, если она похожа на то, что происходит в Покровске, и не изменится, то защитить город будет очень сложно", – подчеркнул он.

Однако измениться она может, как считает военный обозреватель, в двух случаях:

если российское командование допустит грубые просчеты;

если украинское командование перебросит значительные резервы.

Также встанет вопрос об украинском плацдарме на левом берегу Оскола и дальнейшего продвижения оккупантов, в случае захвата города.

Ситуация на Купянском направлении: важное