Про це пише 24 Канал з посиланням на журналіста Юрія Бутусова.
Як ліквідували гауляйтера Нової Каховки?
Юрій Бутусов отримав ексклюзивні кадри ліквідації головного колаборанта Нової Каховки Володимира Леонтьєва. Він загинув за цікавих обставин зранку 1 жовтня. Дрон важко поранив ексгауляйтера, внаслідок чого він перебував у важкому стані та помер у лікарні.
Пропагандисти вважають, що Леонтьєва поранив український важкий ударний дрон "Баба Яга".
Інформацію про загибель Леонтьєва офіційно підтвердив російський колаборант Володимир Сальдо.
Джерела журналіста зазначають, що це вбивство пов’язують з діяльністю місцевого самоорганізованого "руху опору". Акція, яку здійснили ліквідатори Володимира Леонтьєва, ймовірно, є помстою зрадникам та поплічникам російських окупантів.
Обережно! Відео 18+, містить чутливі кадри.
У Нові Каховці дрон влучив у колаборанта Леонтьєва: дивіться відео
Хто такий Володимир Леонтьєв?
- 61-річний Володимир Леонтьєв на початку повномасштабного вторгнення очолював окупаційну адміністрацію Нової Каховки.
- У квітні 2022 року гауляйтер отримав підозру в колабораційній діяльності. Пізніше його підозрювали у причетності до викрадення журналіста Олега Батуріна.
- Леонтьєв заочно засуджений на 15 років позбавлення волі за порушення законів та звичаїв війни. Зрадник наказував російським військовим викрасти й катувати мера Берислава Олександра Шаповалова.