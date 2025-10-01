Про це пише 24 Канал з посиланням на журналіста Юрія Бутусова.

Як ліквідували гауляйтера Нової Каховки?

Юрій Бутусов отримав ексклюзивні кадри ліквідації головного колаборанта Нової Каховки Володимира Леонтьєва. Він загинув за цікавих обставин зранку 1 жовтня. Дрон важко поранив ексгауляйтера, внаслідок чого він перебував у важкому стані та помер у лікарні.

Пропагандисти вважають, що Леонтьєва поранив український важкий ударний дрон "Баба Яга".

Інформацію про загибель Леонтьєва офіційно підтвердив російський колаборант Володимир Сальдо.

Джерела журналіста зазначають, що це вбивство пов’язують з діяльністю місцевого самоорганізованого "руху опору". Акція, яку здійснили ліквідатори Володимира Леонтьєва, ймовірно, є помстою зрадникам та поплічникам російських окупантів.

Обережно! Відео 18+, містить чутливі кадри.

У Нові Каховці дрон влучив у колаборанта Леонтьєва: дивіться відео

Хто такий Володимир Леонтьєв?