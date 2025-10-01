Головна ціль – не дозволити окупантам просунутися. Це в ефірі 24 Каналу зауважив офіцер структурного підрозділу ГВ БАС "Фенікс", лейтенант Микита Суглобов.

Дивіться також Битва за Покровськ і яка ситуація на Дніпропетровщині: як змінилася лінія фронту за тиждень

"Наші пілоти щодня займаються ураженнями ворожої піхоти. Вчора наш підрозділ поставив свій особистий внутрішній рекорд – понад 60 ліквідованих окупантів за одну добу", – підкреслив він.

Крім цього, однією з найважливіших цілей для наших бійців залишаються пілоти російських БпЛА. Останніми днями їх виявляють та успішно уражають ворожі позиції, що дозволяє Силам оборони України більш вільно почувати себе у небі.

Як погода впливає на роботу БпЛА?

Микита Суглобов зазначив, що погодні умови є однією з основних складових роботи оператора БпЛА. Від них залежить успіх роботи. У ясну та сонячну погоду літати набагато легше, ніж під дощем чи під час дуже сильних поривів вітру.

Але можу сказати, що наші пілоти проходять дуже потужну підготовку. У випадках, коли потрібно виконувати свою роботу у таких умовах, вони з цим справляються,

– наголосив військовий.

Важливий збір на авто

Зауважимо, що триває збір на авто Nissan Navara New для підрозділу "Фенікс" Автомобіль потрібен пілотам для того, щоб швидко та ефективно здійснювати такі маневри, як зміна особового складу. Також він є основним методом здійснення логістики. Долучитися можна за посиланням.

Без цього наша діяльність може просто обвалитися. Без логістики це усе дуже тяжко. Автомобіль – це основа нашої логістики. Подекуди це і наш порятунок. Адже такі часи, що від швидкості, мобільності багато чого залежить,

– пояснив Микита Суглобов.

Втрати ворога: останні новини