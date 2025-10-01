Главная цель – не позволить оккупантам продвинуться. Это в эфире 24 Канала отметил офицер структурного подразделения ГО БАС "Феникс", лейтенант Никита Суглобов.

Смотрите также Битва за Покровск и какая ситуация на Днепропетровщине: как изменилась линия фронта за неделю

"Наши пилоты ежедневно занимаются поражениями вражеской пехоты. Вчера наше подразделение поставило свой личный внутренний рекорд – более 60 ликвидированных оккупантов за одни сутки", – подчеркнул он.

Кроме этого, одной из важнейших целей для наших бойцов остаются пилоты российских БПЛА. В последние дни их обнаруживают и успешно поражают вражеские позиции, что позволяет Силам обороны Украины более свободно чувствовать себя в небе.

Как погода влияет на работу БПЛА?

Никита Суглобов отметил, что погодные условия являются одной из основных составляющих работы оператора БпЛА. От них зависит успех работы. В ясную и солнечную погоду летать гораздо легче, чем под дождем или во время очень сильных порывов ветра.

Но могу сказать, что наши пилоты проходят очень мощную подготовку. В случаях, когда нужно выполнять свою работу в таких условиях, они с этим справляются,

– подчеркнул военный.

Важный сбор на авто

Заметим, что продолжается сбор на авто Nissan Navara New для подразделения "Феникс" Автомобиль нужен пилотам для того, чтобы быстро и эффективно осуществлять такие маневры, как смена личного состава. Также он является основным методом осуществления логистики. Присоединиться можно по ссылке.

Без этого наша деятельность может просто обвалиться. Без логистики это все очень тяжело. Автомобиль – это основа нашей логистики. Иногда это и наше спасение. Ведь такие времена, что от скорости, мобильности многое зависит,

– объяснил Никита Суглобов.

Потери врага: последние новости