С начала полномасштабного вторжения войско противника потеряло значительное количество единиц различного рода техники и оружия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери врага по состоянию на 30 сентября?
С начала полномасштабного вторжения потери врага ориентировочно составляют:
Потери врага на 30 сентября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Потери россиян: последние новости
В понедельник, 29 сентября, в СБС сообщили, что уничтожили российский вертолет Ми-8 с помощью FPV-дрона в районе населенного пункта Котляровка. "Поймали" вражескую цель операторы 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем "Степные хищники". К слову, стоимость одного такого вертолета составляет не менее 6 миллионов долларов США.
Вечером того же дня стало известно, что экипажи 429 отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" поразили 2 дорогостоящие РСЗО россиян – ТОС-1А "Солнцепек" – на Купянском направлении.
К слову, потери российских захватчиков за 28 сентября составили 1080 человек. Также ВСУ обезвредили 7 танков, 53 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, средство противовоздушной обороны, 617 беспилотных летательных аппаратов, 43 крылатые ракеты, 111 единиц автомобильной техники, две единицы специальной техники оккупантов.