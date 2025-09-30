В понедельник, 29 сентября, в СБС сообщили, что уничтожили российский вертолет Ми-8 с помощью FPV-дрона в районе населенного пункта Котляровка. "Поймали" вражескую цель операторы 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем "Степные хищники". К слову, стоимость одного такого вертолета составляет не менее 6 миллионов долларов США.