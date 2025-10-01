Деталями поділився ще один зрадник із Херсонщини – гауляйтер окупованої частини області Володимир Сальдо. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пропагандистське "РІА Новини".

Дивіться також Росія обстрілює Херсон північнокорейськими боєприпасами: що відомо про JU-90

Що відомо про смерть Володимира Леонтьєва?

Колишній гауляйтер окупованої Нової Каховки, а тепер голова так званої ради депутатів Леонтьєв нібито отримав тяжкі поранення після ранкової атаки 1 жовтня. Пропагандисти пишуть про український важкий ударний дрон "Баба Яга".

За словами Сальдо, спершу постраждалий перебував у важкому стані в лікарні. Однак незабаром колаборант помер.

Місце атаки на Володимира Леонтьєва / Фото Сальдо

З великим сумом повідомляю, що Володимир Павлович Леонтьєв помер у лікарні від отриманих поранень. Лікарі боролися до останнього, але врятувати його не вдалося,

– написав Сальдо.

Довідка: 61-річний Володимир Леонтьєв – колишній "глава" окупаційної адміністрації Нової Каховки. У квітні 2022 року він отримав підозру в колабораційній діяльності, а згодом – у причетності до викрадення журналіста Олега Батуріна. Окрім того, Леонтьєв заочно отримав 15 років позбавлення волі за звинуваченням у "порушенні законів та звичаїв війни", оскільки наказав російським військовим викрасти й катувати мера Берислава Олександра Шаповалова.

