Він був уродженцем Грузії. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на офіцера ЗСУ Анатолія "Штірліца" Штефана.

Дивіться також Як російські генерали "кидають" окупантів на гроші: інтерв'ю "Цезаря" з легіону "Свобода Росії"

Що відомо про Бігваву Баталу?

Про ліквідацію окупанта "Штірліц" повідомив у понеділок, 29 вересня. "Успішно демобілізований", – підписав фото український офіцер.

За Баталою вже почали тужити в медіа так званої республіки Абхазія. Пропагандисти зазначають, що солдат брав участь у війні проти України ще з 2022 року.

Це не зосталося непоміченим, тож у лютому 2025 року інформація про окупанта з'явилася в базі "Миротворця". Там вказано, що Батала:

народився в 1996 році;

у 2018 році закінчив Московське вище командне училище менеджменту з персоналу;

був командиром роти у званні рядового.

Натомість проросійські пабліки зазначають його як командира 9-ї штурмової роти "П'ятнашки". Загарбник нібито був 6 разів поранений і брав участь у штурмах Авдіївки та Часового Яру, воював на Курщині.

Довідка: "П'ятнашки" – створене Росією у 2014 році на Донеччині незаконне збройне формування, до якого переважно входили вихідці з невизнаної "республіки Абхазія". Першим завданням бригади була охорона "блокпосту" поблизу Донецького аеропорту. Також загарбники займалися рекетом і викраденням автомобілів у цивільних.

Пропагандисти підтвердили ліквідацію Бігваву Батали / Скриншот "Штірліца"

Що відомо про "м'ясні штурми" росіян?