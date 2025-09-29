Він був уродженцем Грузії. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на офіцера ЗСУ Анатолія "Штірліца" Штефана.
Що відомо про Бігваву Баталу?
Про ліквідацію окупанта "Штірліц" повідомив у понеділок, 29 вересня. "Успішно демобілізований", – підписав фото український офіцер.
За Баталою вже почали тужити в медіа так званої республіки Абхазія. Пропагандисти зазначають, що солдат брав участь у війні проти України ще з 2022 року.
Це не зосталося непоміченим, тож у лютому 2025 року інформація про окупанта з'явилася в базі "Миротворця". Там вказано, що Батала:
- народився в 1996 році;
- у 2018 році закінчив Московське вище командне училище менеджменту з персоналу;
- був командиром роти у званні рядового.
Натомість проросійські пабліки зазначають його як командира 9-ї штурмової роти "П'ятнашки". Загарбник нібито був 6 разів поранений і брав участь у штурмах Авдіївки та Часового Яру, воював на Курщині.
Довідка: "П'ятнашки" – створене Росією у 2014 році на Донеччині незаконне збройне формування, до якого переважно входили вихідці з невизнаної "республіки Абхазія". Першим завданням бригади була охорона "блокпосту" поблизу Донецького аеропорту. Також загарбники займалися рекетом і викраденням автомобілів у цивільних.
Пропагандисти підтвердили ліквідацію Бігваву Батали / Скриншот "Штірліца"
Що відомо про "м'ясні штурми" росіян?
- The Telegraph пише, що Росія відправила в бій "м'ясними штурмами" під Покровськ підрозділи з солдатів, інфікованих ВІЛ, гепатитом та іншими захворюваннями. Такі окупанти носять спеціальні нарукавні пов'язки.
- Про це також розповів в етері 24 Каналу директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло. "Це ознака відчаю… Вони атакують найважчу ділянку. Зокрема, це південь і південний захід від Покровська. Це має дуже велике психологічне значення", – вважає Жмайло.
- Однак к ексклюзивному коментарі 24 Каналу військовий оглядач Василь Пехньо заявив, що тактика росіян постійно видозмінюється. "Нам треба відмовитися від наративу про те, що вони просто гарматне м'ясо", – вважає експерт.