Це в ефірі 24 Каналу зауважив директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло. За його словами, можна зробити висновок, що якогось хитрого плану в окупантів немає.

Ознака відчаю росіян

Дмитро Жмайло зазначив, що в окупаційній армії є проблеми з фінансуванням. У місцевих бюджетів не вистачає коштів, щоб давати виплати на суму 40 тисяч доларів, які обіцяли для росіян. Тому вони змушені вдаватися до нових жорстких заходів. В російського командування був план на 2025 рік загнати до армії понад 300 тисяч, щоб компенсувати усі шалені втрати.

Тому вони знову брали на службу росіян з тюрем. Загалом це почалося ще з 2022 року. У 2025 році під час вербування у Ленінградській виправній колонії хворим видавали браслети. Червоні браслети – це ВІЛ-інфіковані. Білі браслети – хворі на гематит. Крім того, міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов видав таємний наказ, що навіть із дуже заразним гепатитом C можна вербувати до армії.

Це ознака відчаю. В основному їх збивають в окремі роти, які наразі включають до 1435 та 1437 полків. Вони атакують найважчу ділянку. Зокрема, це південь та південний захід від Покровська. Це має дуже велике психологічне значення. Тому що навіть коли їх знищують, то самі тіла можуть бути джерелом інфекції,

– підкреслив директор Українського центру безпеки та співпраці.

На його думку, це означає, що якогось нового хитромудрого плану у росіян немає. Головне завдання окупантів – протиснути великою кількістю особового складу.

Що про це відомо?