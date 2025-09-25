Это в эфире 24 Канала отметил директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло. По его словам, можно сделать вывод, что какого-то хитрого плана у оккупантов нет.

Признак отчаяния россиян

Дмитрий Жмайло отметил, что в оккупационной армии есть проблемы с финансированием. У местных бюджетов не хватает средств, чтобы давать выплаты на сумму 40 тысяч долларов, которые обещали для россиян. Поэтому они вынуждены прибегать к новым жестким мерам. У российского командования был план на 2025 год загнать в армию более 300 тысяч, чтобы компенсировать все бешеные потери.

Поэтому они снова брали на службу россиян из тюрем. В целом это началось еще с 2022 года. В 2025 году во время вербовки в Ленинградской исправительной колонии больным выдавали браслеты. Красные браслеты – это ВИЧ-инфицированные. Белые браслеты – больные гематитом. Кроме того, министр обороны России Андрей Белоусов издал тайный приказ, что даже с очень заразным гепатитом C можно вербовать в армию.

Это признак отчаяния. В основном их сбивают в отдельные роты, которые сейчас включают в 1435 и 1437 полки. Они атакуют самый тяжелый участок. В частности, это юг и юго-запад от Покровска. Это имеет очень большое психологическое значение. Потому что даже когда их уничтожают, то сами тела могут быть источником инфекции,

– подчеркнул директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

По его мнению, это означает, что какого-то нового хитроумного плана у россиян нет. Главная задача оккупантов – протиснуться большим количеством личного состава.

Что об этом известно?