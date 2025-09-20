Таких россиян заметили на передовой возле Покровска Донецкой области, ключевого логистического узла на востоке, сообщили украинские военные эксперты. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Смотрите также Британский полковник дал прогноз, возможно ли перемирие в 2025 – 2026 году

К каким действиям прибегла Россия?

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества (USCC) Дмитрий Жмайло сообщил изданию, что сейчас есть информация, что эти подразделения участвуют в боевых действиях в Покровске, где идут ожесточенные бои.

The Telegraph пишет, что создание таких подразделений стало очередным признаком углубления кризиса здравоохранения, поскольку случаи ВИЧ, гепатита и туберкулеза стремительно растут среди российских военных.

Согласно обнародованной информации, эти подразделения были сформированы в составе 1435-го и 1437-го мотострелковых полков. Они являются относительно новыми соединениями, которые относятся к 27-й и 15-й мотострелковых бригад соответственно.

Данные USCC свидетельствуют о том, что эти подразделения участвовали в попытках штурма Покровска с юга и юго-запада. Кроме того, их ранее заметили при попытке проникнуть в город Покровск через село Зверево.

Инфицированные подразделения экипированы аналогично другим российским воинским частям. На самом деле уровень их обеспечения идентичен и достаточно низкий. Единственное отличие от "здоровых" военнослужащих России – это различные метки, а именно наличие специальных повязок,

– говорит Дмитрий Жмайло.

В 2022 году ЧВК "Вагнера" начал вербовать заключенных с ВИЧ и гепатитом для опасных задач, предлагая противовирусные препараты в качестве оплаты. Из колонии в Ленинградской области набрали около 100 человек.

Впоследствии эта практика распространилась и на регулярную армию. В октябре 2024 года ГУР МО сообщило, что министр обороны России Андрей Белоусов исключил гепатит С из списка болезней, запрещающих службу для россиян.

Грозит ли это украинским военным?

К концу 2023 года количество оккупантов с ВИЧ выросло в 20 раз с начала войны, вероятно, из-за запрещенных препаратов и использования нестерильных инструментов и многократных шприцев российскими медиками.

Например, гепатит особенно опасен в условиях войны. Даже после смерти человека сохраняется риск заражения через кровь, оставшуюся на телах и оружии. ВИЧ тоже может сохраняться несколько часов после смерти человека.

В то же время украинским военным пока не объяснили, как действовать во время столкновения с ранеными российскими солдатами, которые носят такие повязки, или как защитить себя от возможного заражения через биологические жидкости.

Подобная ситуация и на других направлениях

Агент партизанского движения "Атеш", который проходит службу в 247 гвардейском десантно-штурмовом полку оккупантов на Запорожском направлении сообщил, что бойцы, которые получили ранения, отправляются на разведку боем.

По его словам, к соответствующим мерам россияне прибегают для выявления позиций украинских военных. По данным "Атэш", в случае отказа оккупантам даже угрожают расстрелом. При этом эвакуации для них нет.

"Поэтому, ранения в любом случае становится смертельным. В таких условиях российское командование не хочет тратить силы и провизию на раненых, которые и так не выживут", – добавляют в партизанском движении.

Какие проблемы в российской армии?