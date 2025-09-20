После встречи Дональда Трампа и Путина атаки на Украину только усилились. Полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон озвучил в эфире 24 Канала мнение, что двусмысленность США и некоторых стран НАТО ухудшила ситуацию.

"Путин после саммита на Аляске очень четко показал, что он вообще не заинтересован в мире, и продолжает войну. Атаки демонстрируют эту позицию. Думаю, двусмысленность, которая исходит из США и некоторых стран НАТО, действительно ухудшила ситуацию", – сказал он.

Какое решение должны принять в НАТО?

Хэмиш де Бреттон-Гордон отметил, что Великобритания имеет цель относительно визита Трампа в Лондон. Говорится о попытке заставить президента США выйти из тупика и действовать более активно. Его саммит на Аляске и встречи европейских лидеров с ним до сих пор ни к чему не привели.

Путин активизировал свои усилия. После встречи с Трампом Россия наносит большее количество атак по Украине, чем до саммита, который негативно повлиял на ситуацию. Однако американский лидер до сих пор имеет большое количество карт. Вопрос в том, что он решит делать. Поэтому страны Европы сейчас демонстрируют более единый фронт.

Думаю, что нужно пойти еще дальше. Реальной демонстрацией европейской военной мощи НАТО было бы создание бесполетной зоны для защиты гражданских целей в Украине. Я знаю, что технические детали этого обсуждаются в военных штабах по всей Европе. Но есть ли у европейских политиков решимость и смелость это реализовать – пока неизвестно,

– добавил полковник.

