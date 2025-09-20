Після зустрічі Дональда Трампа та Путіна атаки на Україну тільки посилилися. Полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон озвучив в ефірі 24 Каналу думку, що двозначність США та деяких країн НАТО погіршила ситуацію.
"Путін після саміту на Алясці дуже чітко показав, що він взагалі не зацікавлений в мирі, та продовжує війну. Атаки демонструють цю позицію. Думаю, двозначність, яка виходить зі США та деяких країн НАТО, дійсно погіршила ситуацію", – сказав він.
Яке рішення повинні ухвалити у НАТО?
Геміш де Бреттон-Гордон зазначив, що Велика Британія має ціль щодо візиту Трампа до Лондона. Мовиться про спробу змусити президента США вийти з глухого кута та діяти більш активно. Його саміт на Алясці та зустрічі європейських лідерів з ним досі ні до чого призвели.
Путін активізував свої зусилля. Після зустрічі з Трампом Росія завдає більшої кількості атак по Україні, ніж до саміту, який негативно вплинув на ситуацію. Однак американський лідер досі має велику кількість карт. Питання у тому, що він вирішить робити. Тому країни Європи зараз демонструють більш єдиний фронт.
Думаю, що потрібно піти ще далі. Реальною демонстрацією європейської воєнної потужності НАТО було б створення безпольотної зони для захисту цивільних цілей в Україні. Я знаю, що технічні деталі цього обговорюються у військових штабах по всій Європі. Але чи є у європейських політиків рішучість та сміливість це реалізувати – наразі невідомо,
– додав полковник.
Останні заяви Трампа про війну в Україні
Під час спільної пресконференції президент США та прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера 18 вересня Дональд Трамп заявив, що зупинить війну в Україні. Американський лідер переконаний, що саме падіння цін на нафту змусить Росію припинити війну.
Також Дональд Трамп сподівався, що найлегшою для врегулювання буде саме війна Росії проти України. Однак це зовсім не так, тому президент Штатів розчарований Путіним. Він також прокоментував стосунки між російським диктатором та Володимиром Зеленським, назвавши їх "жахливими".