Після зустрічі Дональда Трампа та Путіна атаки на Україну тільки посилилися. Полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон озвучив в ефірі 24 Каналу думку, що двозначність США та деяких країн НАТО погіршила ситуацію.

"Путін після саміту на Алясці дуже чітко показав, що він взагалі не зацікавлений в мирі, та продовжує війну. Атаки демонструють цю позицію. Думаю, двозначність, яка виходить зі США та деяких країн НАТО, дійсно погіршила ситуацію", – сказав він.

Яке рішення повинні ухвалити у НАТО?

Геміш де Бреттон-Гордон зазначив, що Велика Британія має ціль щодо візиту Трампа до Лондона. Мовиться про спробу змусити президента США вийти з глухого кута та діяти більш активно. Його саміт на Алясці та зустрічі європейських лідерів з ним досі ні до чого призвели.

Путін активізував свої зусилля. Після зустрічі з Трампом Росія завдає більшої кількості атак по Україні, ніж до саміту, який негативно вплинув на ситуацію. Однак американський лідер досі має велику кількість карт. Питання у тому, що він вирішить робити. Тому країни Європи зараз демонструють більш єдиний фронт.

Думаю, що потрібно піти ще далі. Реальною демонстрацією європейської воєнної потужності НАТО було б створення безпольотної зони для захисту цивільних цілей в Україні. Я знаю, що технічні деталі цього обговорюються у військових штабах по всій Європі. Але чи є у європейських політиків рішучість та сміливість це реалізувати – наразі невідомо,

– додав полковник.

