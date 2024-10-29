Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Там также отметили, что российские власти уже сформировали соответствующий приказ.

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Как Россия хочет формировать подразделения из осужденных и больных гепатитом

В ГУР отметили, что приказ министра обороны государства-агрессора России Андрея Белоусова №610, датирован 10 октября 2024 года, исключает гепатит "C" из перечня болезней, наличие которых не позволяет проходить военную службу.

Для комплектования подразделений из больных гепатитом заключенных в Кремле уже утвердили специальный порядок организации и приема в российскую оккупационную армию. Инфицированных гепатитом в документе маркируют как "контингент "С",

– сказали в разведке.

Там также рассказали, что перед отправкой на фронт этим больным российским заключенным в колониях формально должны колоть вакцину от гепатита "В" и проводить курс противовирусной терапии гепатита "С".

По оценкам российских военных командующих, их новое мобилизационное решение позволит привлечь к "мясным штурмам" на войне против Украины тысячи заключенных.



"Например, в тюрьмах и изоляторах на территории так называемого центрального военного округа ВС России насчитывается около 10 тысяч "гепатитников" – добровольное желание воевать из них изъявили около 15%", – отметили в ГУР.

В разведке отметили, что первые четыре штурмовые роты и две роты резерва из больных россиян формируют в составе 1 435 и 1 437 мотострелковых полков (27 и 15 мотострелковых бригад армии России соответственно).

Интересно то, что эти вновь созданные российские штурмовые роты назвали в честь гепатитов "В – С". Их планируют размещать на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

В ГУР отметили, что катастрофические потери российской армии на фронте и страх протестов россиян в крупных городах, которые может вызвать объявление всеобщей мобилизации, заставляют Москву "выгребать" для преступной войны болезненных заключенных из тюрем.