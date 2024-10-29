Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України. Там також наголосили, що російська влада вже сформувала відповідний наказ.

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Як Росія хоче формувати підрозділи з засуджених і хворих на гепатит

У ГУР наголосили, що наказ міністра оборони держави-агресора Росії Андрєя Бєлоусова №610, датований 10 жовтня 2024 року, виключає гепатит "C" із переліку хвороб, наявність яких не дозволяє проходити військову службу.

Для комплектування підрозділів із хворих на гепатит ув'язнених у Кремлі уже затвердили спеціальний порядок організації та приймання в російську окупаційну армію. Інфікованих гепатитом у документі маркують як "контингент "С",

– сказали у розвідці.

Там також розповіли, що перед відправленням на фронт цим хворим російським ув'язненим у колоніях формально повинні колоти вакцину від гепатиту "В" та проводити курс противірусної терапії гепатиту "С".

За оцінками російських військових командувачів, їхнє нове мобілізаційне рішення дозволить залучити до "м'ясних штурмів" на війні проти України тисячі ув'язнених.



"Наприклад, у тюрмах та ізоляторах на території так званого центрального військового округу ЗС Росії налічується близько 10 тисяч "гепатитників" – добровільне бажання воювати з них виявили близько 15%", – зазначили в ГУР.

У розвідці зауважили, що перші чотири штурмові роти та дві роти резерву із хворих росіян формують у складі 1 435 та 1 437 мотострілецьких полків (27 та 15 мотострілецьких бригад армії Росії відповідно).

Цікаво те, що ці новостворені російські штурмові роти назвали на честь гепатитів "В – С". Їх планують розміщувати на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

В ГУР наголосили, що катастрофічні втрати російської армії на фронті та страх протестів росіян у великих містах, які може викликати оголошення загальної мобілізації, змушують Москву "вигрібати" для злочинної війни хворобливих ув'язнених із в'язниць.