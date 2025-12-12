Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение командующего Сухопутных войск ВС Украины Геннадия Шаповалова.
Поздравление Сухопутных войск ВСУ
День Сухопутных войск ВС Украины ежегодно отмечается 12 декабря. Этот праздник чествует военных, которые составляют наибольшую часть украинской армии. Генерал-майор Геннадий Шаповалов поздравил бойцов, которые после нескольких лет продолжают сдерживать штурмы России.
Командующий отметил, что от сухопутных подразделений зависит безопасность украинских городов и сел, а также жизнь мирных жителей и будущее Украины.
Моя задача как командующего – сделать все, чтобы у вас была качественная подготовка, командование, которое заслуживает доверия, всестороннее обеспечение, четкие реалистичные задачи, ротация и поддержка,
– подчеркнул Шаповалов.
Отдельно командование поблагодарило семьи защитников, которые ожидают известий от близких.
Также сегодня чтят память воинов, которые отдали жизнь за свободу и независимость Украины.
В день Сухопутных войск желаю вам выдержки, надежных собратьев и командиров, поддержки и понимания людей, которых вы защищаете. Ваш ежедневный подвиг на передовой и в тылу является фундаментом нашей государственности и будущее Украины,
– пожелал Шаповалов.
Недавние успехи Сил обороны на войне
Украинские штурмовики 425-го отдельного полка "Скала" подняли флаг Украины в центре Покровска. Военные продолжают борьбу за украинские территории, несмотря на заявления Кремля о якобы захвате города.
Дроны СБУ вывели из строя российскую нефтяную платформу в Каспийском море. По данным источников 24 Канала, после атаки прекращена добыча нефти и газа на скважинах платформы компании "Лукойл".
Российская пехота не может проникнуть в Северск, ведь ВСУ наносят значительные потери противнику. Там уничтожают до половины вражеского личного состава.