Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення командувача Сухопутних військ ЗС України Геннадія Шаповалова.
Привітання Сухопутних військ ЗСУ
День Сухопутних військ ЗС України щорічно відзначається 12 грудня. Це свято вшановує військових, які становлять найбільшу частину української армії. Генерал-майор Геннадій Шаповалов привітав бійців, які після кількох років продовжують стримувати штурми Росії.
Командувач наголосив, що від сухопутних підрозділів залежить безпека українських міст і сіл, а також життя мирних жителів та майбутнє України.
Моє завдання як командувача – зробити усе щоб у вас була якісна підготовка, командування, яке заслуговує довіри, всебічне забезпечення, чіткі реалістичні завдання, ротація та підтримка,
– наголосив Шаповалов.
Окремо командування подякувало родинам захисників, які очікують звісток від близьких.
Також сьогодні вшановують пам'ять воїнів, які віддали життя за свободу та незалежність України.
У день Сухопутних військ бажаю вам витримки, надійних побратимів і командирів, підтримки та розуміння людей, яких ви захищаєте. Ваш щоденний подвиг на передовій і в тилу є фундаментом нашої державності та майбутнє України,
– побажав Шаповалов.
Привітання командувача Геннадія Шаповалова: дивіться відео
Нещодавні успіхи Сил оборони на війні
Українські штурмовики 425-го окремого полку "Скеля" підняли прапор України у центрі Покровська. Військові продовжують боротьбу за українські території, попри заяви Кремля про нібито захоплення міста.
Дрони СБУ вивели з ладу російську нафтову платформу в Каспійському морі. За даними джерел 24 Каналу, після атаки припинено видобуток нафти й газу на свердловинах платформи компанії "Лукойл".
Російська піхота не може проникнути до Сіверська, адже ЗСУ завдають значних втрат противнику. Там знищують до половини ворожого особового складу.