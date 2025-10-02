Зміни на фронті за останню добу проаналізував Інститут вивчення війни (ISW), передає 24 Канал.

Які зміни відбулись на фронті?

На півночі України 1 жовтня російські війська намагалися наступати в Сумській та Харківській областях, але успіху не здобули. Подібна ситуація зберігається і на Куп'янському напрямку.

На Луганщині тривають бої біля Борової та Лимана, однак і тут просування російських сил не підтверджено. На Донеччині окупанти намагаються розширити контроль, зокрема на Сіверському напрямку та в районі Костянтинівки-Дружківки, але ситуація залишається стабільною.

Ситуація у вищевказаних областях / Карти ISW

Геолокаційні записи свідчать, що росіяни нещодавно просунулися поблизу Добропілля та Великомихайлівки.

Також підтверджено просування в центрі Вербового та в районі Полтавки на сході Запорізької області. Натомість на заході Запоріжжя ворог атакував без змін лінії фронту.

На Покровському напрямку, за даними українських військових, ситуація ускладнюється сильним вітром, який обмежує застосування безпілотників як з боку України, так і з боку Росії.

На Новопавлівському напрямку ворог наступав одразу на кількох ділянках, але без суттєвого прогресу. Також повідомляється про атаки ворога на Херсонському напрямку.

Аналіз змін на фронті за 1 жовтня / Карти ISW

Останні новини з фронту