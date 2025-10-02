Як зауважив в ефірі 24 Каналу політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов, те, що зараз виготовляє українська оборонна галузь, є лише третиною від наявних ресурсів. Ми можемо залучити кошти, які призведуть до нових робочих місць, вливань в економіку.

Яка вигода для України від експорту зброї?

Рішення про експорт зброї зміцнить економіку України. У стратегічному плані інтеграція зброї разом з нашими партнерами призведе до серйозних покращень. Адже буде спільна система протистояння ворогу.

Зазвичай, коли говоримо про експорт зброї, то не зважаємо на цифрові технології, які ми також можемо отримати. Зокрема наші напрацювання у сфері ШІ, їхня інтеграція у різні роботизовані системи – усім цим ми можемо ділитися з нашими партнерами.

"Важливо говорити про те, що експорт озброєння буде можливим тільки для країн-партнерів України, для наших союзників з ЄС і НАТО. Не може бути такого, що наші технології, зброя якось потраплять до Росії. Тож рух у цьому напрямку – дуже хороша новина", – наголосив Максим Несвітайлов.

Чи можуть країни Африки отримати українську зброю?

Володимир Зеленський повідомляв, що зброю можуть продавати і в країни Африки. Цікаво, що там Росія веде свою колоніальну політику, займається видобутком корисних копалин. Надання зброї Африці може похитнути позиції росіян у регіоні.

Україна розуміє, що деякі зразки озброєння не можна продавати у певні країни Африки, але є широка номенклатура, де технологія виробництва не є секретною.

Те, що Україна планує розширювати свій вплив на Африку, – це правильний шлях. Для того, щоб гарантувати свою суб'єктність у сучасному світі, потрібно мати якнайбільше союзників, бути серйозним гравцем на міжнародній арені,

– наголосив політолог.

Якщо ми зможемо витіснити росіян з Африки, не дамо можливість добувати копалини, укласти певні угоди для себе – це стане чудовим розвитком подій. Ба більше, європейці втратили свій вплив в Африці та не можуть повернутися туди. Сьогодні тільки Україна на це спроможна.

Загалом для впровадження експорту зброї потрібна система робота, надійний менеджмент, який матиме відповідну зарплатню та мотивацію.

Що відомо про експорт української зброї?