Виконавча директорка об'єднання "Технологічні сили України" Катерина Михалко в ефірі 24 Каналу пояснила, що розвитку галузі заважають три ключові проблеми. Серед них – недозавантаження підприємств, закритість міжнародних ринків та відсутність довгострокових контрактів.
Скільки зброї може виробляти Україна?
Українські підприємства здатні виготовляти на 30 – 40% більше озброєння, ніж зараз потрапляє під державні замовлення. Частина виробничих ліній фактично простоює через нестачу контрактів.
Близько третини виробничих потужностей не є під державними контрактами. Ми можемо виготовляти на 30 – 40% більше озброєння, якщо його будуть купувати,
– пояснила Катерина Михалко.
Збільшення виробництва є елементом безпеки, адже тоді війна для Росії стає дорожчою і менш вигідною.
Експортна блокада українського озброєння
Навіть за наявності вільних виробничих потужностей українські компанії не завжди можуть реалізувати надлишки продукції за кордоном. Експорт зброї залишається обмеженим і доступним лише для частини підприємств.
Зараз ми сподіваємось, що ця проблема є вирішеною та контрольований експорт буде відкрито. Але важливо, щоб він був доступний усім виробникам з надлишковими потужностями,
– пояснила Катерина Михалко.
Вона наголосила, що вихід на міжнародні ринки дозволить завантажити заводи та залучити додаткові інвестиції у виробництво.
Довгострокові контракти для ВПК
Підприємства стикаються з неритмічністю замовлень, що ускладнює планування та розвиток виробництва. Без стабільних угод заводи не можуть швидко реагувати на зміни технологій і потреби фронту.
Часто буває так, що озброєння стає застарілим ще до того, як доходить до військових. Тому важливо, щоб умови контрактів дозволяли змінювати технічні характеристики під час їх виконання,
– наголосила Катерина Михалко.
Саме довгострокові угоди з гнучкими умовами дадуть оборонній індустрії можливість розвиватися і забезпечувати армію сучасними зразками озброєння.
Які перспективи має українська зброя?
- Україна вже демонструє проривні розробки: серед них крилата ракета "Фламінго" з бойовою частиною 1 тонна та дальністю понад 3 тисячі кілометрів. Полковник запасу Роман Світан зауважив, що держава має всі ресурси, аби створювати таке озброєння у стислі терміни.
- Водночас у виробників залишаються значні надлишки дронів та систем РЕБ, які не були законтрактовані державою. Виконавча директорка "Технологічних Сил України" Катерина Михалко підкреслила, що їхній експорт міг би стати додатковим джерелом валютних надходжень і посилити геополітичні позиції Києва.
- За словами президента Володимира Зеленського, нині майже 60% озброєння Сил оборони виготовляється в Україні. Генерал Микола Маломуж наголосив, що цей показник міг би сягнути 80%, якби інвестиції у виробництво зброї розпочалися з перших днів війни, а головним завданням зараз є масштабування.