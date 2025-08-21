Бойова частина крилатої ракети "Фламінго" становить 1 тонну, а загальна її вага – 6 тонн. Вона може рухатись зі швидкістю 900 кілометрів за годину. Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що Україна має всі потужності, щоб за півтора року розробити подібну зброю.

Які потужності має Україна для виготовлення зброї?

Роман Світан зазначив, що наша держава могла б вже давно "з нуля" розробити власну крилату ракету. Все тому, що Україна виготовляє турбореактивні двоконтурні двигуни.

Довідка. Турбореактивний двоконтурний двигун – це різновид двигуна, у якому потік повітря розділяється на 2 контури, що сприяє його ефективності та кращій роботі, зокрема він потребує менше палива та стає менш шумним.

Військовий експерт наголосив, що ракети із таким двигуном можуть працювати декілька годин, якщо є достатньо палива.

Виготовлення наших двигунів триває за межами України на територіях деяких наших друзів. Їх використовують турки,

– зазначив він.

Тому Світан вважає, що наша держава дійсно могла виготовити крилату ракету "Фламінго" на ТРДД. Однак деталі щодо цього будуть достеменно відомими, коли Сили оборони застосують тонну вибухівки, яку несе ця ракета, по заводах, де Росія виготовляє свою зброю.

Що відомо про виробництво української зброї?