Боевая часть крылатой ракеты "Фламинго" составляет 1 тонну, а общий ее вес – 6 тонн. Она может двигаться со скоростью 900 километров в час. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что Украина имеет все мощности, чтобы за полтора года разработать подобное оружие.

Какие мощности имеет Украина для изготовления оружия?

Роман Свитан отметил, что наше государство могло бы уже давно "с нуля" разработать собственную крылатую ракету. Все потому, что Украина производит турбореактивные двухконтурные двигатели.

Справка. Турбореактивный двухконтурный двигатель – это разновидность двигателя, в котором поток воздуха разделяется на 2 контура, что способствует его эффективности и лучшей работе, в частности он требует меньше топлива и становится менее шумным.

Военный эксперт отметил, что ракеты с таким двигателем могут работать несколько часов, если есть достаточно топлива.

Изготовление наших двигателей продолжается за пределами Украины на территориях некоторых наших друзей. Их используют турки,

– отметил он.

Поэтому Свитан считает, что наше государство действительно могло изготовить крылатую ракету "Фламинго" однако детали относительно этого будут точно известны, когда Силы обороны применят тонну взрывчатки, которую несет эта ракета, по заводам, где Россия производит свое оружие.

Что известно о производстве украинского оружия?