Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление президента. Речь идет об увеличении доли отечественного оружия в Силах обороны.

Смотрите также Вениславский ответил, почему Зеленский "уволил" Шмыгаля с должности премьер-министра

Какое задание получило Минобороны?

Зеленский считает "абсолютно реалистичным" доведение доли украинского оружия в Силах обороны до уровня 50% за следующие 6 месяцев. В частности, благодаря увеличению отечественного производства.

Уже есть сотни соглашений с партнерами по поставкам оружия, совместных производств, инвестиций. Надо поднять все такие соглашения, проанализировать их и реально обеспечить выполнение,

– подчеркнул президент.

Через 10 дней он ожидает доклада Шмыгаля и секретаря СНБО Рустема Умерова по аудиту соглашений и конкретных сроков реализации содержательных договоренностей.

Это касается датской модели, коалиций возможностей, двусторонних договоренностей и особенно – договоренностей о строительстве оружейных заводов на территории партнеров. "Нужен четкий тайминг выполнения", – отметил Зеленский.

Важно активизировать работу форматов с партнерами, таких как "Рамштайн", поэтому 21 июля состоится встреча на уровне министров.

Каждый руководитель в сфере обороны знает, какие у нас есть дефициты, какие сильные стороны наших производств, что именно является приоритетами для партнеров,

– подытожил украинский лидер.

Напомним, ранее Зеленский поручил Шмыгалю срочно заключить все соответствующие контракты по беспилотникам, в частности дронов-перехватчиков.