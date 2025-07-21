Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву президента. Йдеться про збільшення частки вітчизняної зброї в Силах оборони.
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Яке завдання отримало Міноборони?
Зеленський вважає "абсолютно реалістичним" доведення частки української зброї в Силах оборони до рівня 50% за наступні 6 місяців. Зокрема, завдяки збільшенню вітчизняного виробництва.
Уже є сотні угод із партнерами щодо постачання зброї, спільних виробництв, інвестицій. Треба підняти всі такі угоди, проаналізувати їх і реально забезпечити виконання,
– наголосив президент.
За 10 днів він очікує доповіді Шмигаля та секретаря РНБО Рустема Умєрова щодо аудиту угод і конкретних термінів реалізації змістовних домовленостей.
Це стосується данської моделі, коаліцій спроможностей, двосторонніх домовленостей та особливо – домовленостей про будівництво збройних заводів на території партнерів. "Потрібен чіткий таймінг виконання", – зазначив Зеленський.
Важливо активізувати роботу форматів із партнерами, таких як "Рамштайн", тож 21 липня відбудеться зустріч на рівні міністрів.
Кожен керівник у сфері оборони знає, які в нас є дефіцити, які сильні сторони наших виробництв, що саме є пріоритетами для партнерів,
– підсумував український лідер.
Нагадаємо, раніше Зеленський доручив Шмигалю терміново укласти всі відповідні контракти щодо безпілотників, зокрема дронів-перехоплювачів.