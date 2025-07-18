Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Володимира Зеленського.

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Яке доручення дав Зеленський Шмигалю?

За словами Зеленського, триває аудит домовленостей, які потребують пришвидшеного контрактування. Мова про дрони й особливо дрони-перехоплювачі.

Доручив терміново укласти всі відповідні контракти щодо дронів, які потрібні нашим Силам оборони України. Також обговорили забезпечення дипстрайків – частоту наших ударів, пріоритетні завдання. Вдячний усім залученим підрозділам за влучність,

– написав лідер держави.

На 21 липня Шмигаль готує представлення конкретної програми роботи міністерства. Мають бути представлені ключові пріоритети: