Зеленський відповів, що Україна зможе атакувати ключові російські міста, якщо матиме відповідну зброю, передає 24 Канал.

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Чому Трамп закликав Зеленського йти у наступ?

Як повідомляють журналісти WP, під час тої бесіди Трамп також сказав Зеленському, що Україна не виграє, лише обороняючись, а тому їй потрібно переходити у наступ.

Нагадаємо, що 14 липня Дональд Трамп пообіцяв надати військову допомогу Києву. За планом американського лідера, члени НАТО мають купити її у США.

Крім того, президент поставив Росії ультиматум. Він погрожує запровадити вторинні тарифи у розмірі щонайменше 100%, якщо Москва не погодиться на припинення вогню упродовж 50 днів.