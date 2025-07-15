Дональд Трамп висловив роздратування російським диктатором, який щоразу після розмови з ним влаштовував масовані обстріли України, передає 24 Канал.

Дивіться також Дуже скоро: у Франції прогнозують велику війну у серці Європи

Що відповів Медведєв Трампу?

У соцмережі "Х" заступник глави Радбезу Росії Дмітрій Медведєв назвав 50-денний ультиматум Трампа "театралізованим". Він натякнув, що, мовляв, Європі не сподобалося затягування із санкціями проти Кремля, тим часом, як самій Москві "начхати".

Трамп висунув театралізований ультиматум Кремлю. Світ здригнувся, очікуючи наслідків. Войовнича Європа була розчарована. Росії було байдуже,

– написав Медведєв.

Нагадаємо, що від початку свого другого президентського терміну Дональд Трамп вимагає від Росії піти на повне припинення вогню. Кремль, натомість, хоче продовжувати війну. Під час останньої розмови 3 липня Путін прямо сказав президенту США, що упродовж наступних 60 днів планує повністю окупувати українські області, у яких Росія має вже значну присутність.