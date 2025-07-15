Дональд Трамп выразил раздражение российским диктатором, который каждый раз после разговора с ним устраивал массированные обстрелы Украины, передает 24 Канал.

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Что ответил Медведев Трампу?

В соцсети "Х" заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал 50-дневный ультиматум Трампа "театрализованным". Он намекнул, что, мол, Европе не понравилось затягивание с санкциями против Кремля, тем временем, как самой Москве "наплевать".

Трамп выдвинул театрализованный ультиматум Кремлю. Мир содрогнулся, ожидая последствий. Воинственная Европа была разочарована. России было безразлично,

– написал Медведев.

Напомним, что с начала своего второго президентского срока Дональд Трамп требует от России пойти на полное прекращение огня. Кремль в свою очередь хочет продолжать войну. Во время последнего разговора 3 июля Путин прямо сказал президенту США, что в течение следующих 60 дней планирует полностью оккупировать украинские области, в которых Россия имеет уже значительное присутствие.